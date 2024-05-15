Полис ОСАГО подешевел на 3%

В январе-марте 2024 года средняя цена на автострахование ОСАГО снизилась на 3% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Автомобилисты могут застраховать транспорт за 6 779 рублей.
Дороже всего оформить ОСАГО будет в Ингушетии, где полис стоит 10,7 тыс. рублей. Жители Новосибирской области могут застраховать автомобиль за 8,8 тыс. рублей, в Кабардино-Балкарской республике средняя цена услуги — 8,8 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Сравни».
Основная причина снижения цен — активная конкуренция между страховыми компаниями, которые борются за клиентов. Хорошие финансовые результаты страхового рынка дали возможность фирмам предлагать скидки и привлечь безаварийных водителей.
Также на стоимость ОСАГО влияет сокращение числа страховых случаев —эта тенденция началась с конца 2022 года.
Ранее мы сообщали, как страховые компании манипулируют с ОСАГО и каско по данным финуполномоченного.
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