₽ Заказать рекламу
Проверки

Новый глава Счетной палаты объявил о завершении моратория на проверку IT-компаний: что дальше

Борис Ковальчук считает, что пора проверить ценообразование в сфере цифровизации после отмены моратория на проверки компаний ИТ-сферы.

Мораторий на проверки IT-компаний завершился, поэтому пора проверить ценообразование в сфере цифровизации, заявил новый руководитель Счетной палаты (СП).

Выступая перед подчиненными, он назвал цифровизацию важнейшим направлением в деятельности СП. «Но надо разбираться с ценообразованием», — приводит слова Ковальчука РИА Новости.

«Хочу напомнить, что действовал мораторий на проверку в том числе IT-компаний, он недавно закончился. Он действовал несколько месяцев назад, соответственно, органы власти могут так или иначе начинать их проверять», — сказал глава СП.

Он напомнил, что мораторий на проверки бизнеса был введен для поддержки разработчиков.

«Это было очень правильно, но надо теперь посмотреть. Я хорошо знаю не понаслышке, как идет цена продукта от вендора заказчику: вендор, посредник, интегратор. И знаю, что зачастую заказчик даже не определяет, кто у него победил, а это происходит внизу, путем договоренности вендоров и интегратора. Такие примеры есть», — заявил Ковальчук.

Ранее мы писали, что IT-компании теперь будут проверять: кабмин снял мораторий на антимонопольные проверки.

Начать дискуссию

Патенты на интеллектуальную собственность

Минпромторг просит Верховный суд ввести обеспечительные меры при патентных спорах

Во время судебных разбирательств компании могут заключать контракты и поставлять продукцию. Ведомство предлагает пересмотреть это и наложить на участников патентных споров обеспечительные меры.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бизнес легко
Автоматизация учета

5 причин, почему вашему бухгалтеру нужна «СБИС Бухгалтерия»

От сдачи отчетов без штрафов до обмена документами с контрагентами по всему миру: разбираемся, почему «СБИС Бухгалтерия» — это эффективное и выгодное решение для вашей бухгалтерии.

5 причин, почему вашему бухгалтеру нужна «СБИС Бухгалтерия»
Трудовое право

🏃 Дистанционного работника временно можно привлечь на работу в офис. Нужно закрепить дни, когда в офисе, когда вне, подсказывает кадровый специалист

По ТК работать дистанционно можно на постоянной основе, а временно не более 6 месяцев или периодически. Можно чередовать то дистанционную работу, то офисную.

Календарь вебинаров

14
Лучшие спикеры, новый каждый день
Малый и средний бизнес

Госкомпании заключили с малым бизнесом контракты на 1,6 трлн рублей

Контракты с государственными компаниями заключили 89,5 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. У МСП закупают химические вещества, продукты, ПО, услуги по страхованию и финансовому посредничеству.

Трудовые отношения

Цифра дня. Про удаленку

Сотрудники российских компаний не хотят летом сидеть в душных офисах.

Цифра дня. Про удаленку
Государственные ведомства

Набиуллина планирует поднять штрафы за манипулирование рынком

Размер наказания должен зависеть от объема ущерба, который был причинен в результате манипулирования финансовым рынком.

1

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
ЯЗАНЯТ
Самозанятые

Доход самозанятого превысил 2.4 млн руб.: что делать заказчику

Иногда самозанятость возникает как вынужденная мера, а иногда становится результатом личного выбора. Независимо от причин, мало кто откажется от возможности заработать «лишние» деньги. Но что делать, если доход превысил установленную норму?

Доход самозанятого превысил 2.4 млн руб.: что делать заказчику
Компенсации работникам

Надо ли облагать налогами и взносами компенсацию при переезде сотрудника

Многие крупные компании практикуют периодическую «ротацию кадров» - перемещение сотрудников в разные офисы и представительства в других регионах. Проработав несколько месяцев или лет, работник уезжает в другой регион для развития или поддержания компании. Естественно, такой переезд должен быть компенсирован, к тому же, это прямое требование законодательства, в т.ч. ТК и НК РФ. Но надо ли облагать компенсацию налогами и взносами?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Проверки

Новый глава Счетной палаты объявил о завершении моратория на проверку IT-компаний: что дальше

Борис Ковальчук считает, что пора проверить ценообразование в сфере цифровизации после отмены моратория на проверки компаний ИТ-сферы.

Павел Бессонов
Банкротство

Можно ли в банкротстве оспорить отказ от наследства?

👉🏼 Иногда в банкротстве совершаются необычные сделки, которые в последующем пытаются оспорить кредиторы или арбитражный управляющий. Сегодня расскажу об одном таком примере.

Общество

Кинотеатры снова показывают пиратские фильмы

В кино вернули показ зарубежных фильмов во время предсеансного обслуживания. Зрители могут посмотреть голливудские новинки, а после — короткометражку российских режиссеров.

Ак Барс Банк
Интернет-эквайринг

Доставка товара курьером: как интернет-магазину принимать оплату

Возможность выбрать вариант расчетов повышает лояльность и привлекает покупателей, а современные технологии позволяют обеспечить этот выбор без дополнительных затрат. Разбираем все возможные способы приема оплаты интернет-магазином с курьерской доставкой.

Доставка товара курьером: как интернет-магазину принимать оплату

Разборы законов

1 285
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзор судебной практики

Арбитражные судьи будут изучать информацию из открытых источников

Верховный суд разрешит судьям самостоятельно искать и анализировать информацию из открытых источников, которая относится к арбитражным делам.

ОСАГО

Полис ОСАГО подешевел на 3%

В среднем застраховать автомобиль можно на 6 779 рублей. Дороже всего автогражданка обойдется в Ингушетии, в Новосибирской области и Кабардино-Балкарской республике.

Кадровый учет

Топ–5 подводных камней при ведении кадрового делопроизводства

Проблемы с кадровым делопроизводством и неправильным взаимодействием между отделами может привести к серьезным последствиям.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Налоги, взносы, пошлины

Переход с УСН на общий режим включает несколько этапов

Если компания или ИП понимает, что слетает с УСН, нужно предпринять поэтапно ряд действий, чтобы соблюсти требования НК и перейти на общую систему налогообложения (ОСНО).

НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Как заполнять новые реестры для экспортного НДС 0%

При реализации товаров на экспорт применяется ставка НДС 0 %. Для подтверждения права применения данной ставки необходимо использовать реестры. Ранее экспортеры представляли подтверждающие экспорт документы, как на бумаге, так и в виде реестров сведений в электронном виде.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
«Мои самозанятые»
Самозанятые

Все, что нужно знать об акте выполненных работ с внештатными исполнителями

Работая внештатными исполнителями, важно правильно оформлять отношения на всех этапах сотрудничества – особенно, когда речь идет об оплате услуг. Для проведения платежей недостаточно использовать только чек – важно также предоставить акт выполненных работ.

Все, что нужно знать об акте выполненных работ с внештатными исполнителями
1

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Трудовые отношения

Как работодатели определяют лучшее время для поиска сотрудников

Компании стараются не нанимать новых работников в период отпусков и после новогодних праздников. Чаще всего вакансии открываются в октябре, в утренние часы понедельника.

1

Интересные материалы

Цифровой рубль

ЦБ дополнит нормы о цифровом рубле, так как с 2025 года будут правила об их взыскании

Банк России опубликовал проект изменений в свое положение от 03.08.2023 № 820-П «О платформе цифрового рубля».