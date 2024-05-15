Новый глава Счетной палаты объявил о завершении моратория на проверку IT-компаний: что дальше

Борис Ковальчук считает, что пора проверить ценообразование в сфере цифровизации после отмены моратория на проверки компаний ИТ-сферы.

Мораторий на проверки IT-компаний завершился, поэтому пора проверить ценообразование в сфере цифровизации, заявил новый руководитель Счетной палаты (СП).

Выступая перед подчиненными, он назвал цифровизацию важнейшим направлением в деятельности СП. «Но надо разбираться с ценообразованием», — приводит слова Ковальчука РИА Новости.

«Хочу напомнить, что действовал мораторий на проверку в том числе IT-компаний, он недавно закончился. Он действовал несколько месяцев назад, соответственно, органы власти могут так или иначе начинать их проверять», — сказал глава СП.

Он напомнил, что мораторий на проверки бизнеса был введен для поддержки разработчиков.

«Это было очень правильно, но надо теперь посмотреть. Я хорошо знаю не понаслышке, как идет цена продукта от вендора заказчику: вендор, посредник, интегратор. И знаю, что зачастую заказчик даже не определяет, кто у него победил, а это происходит внизу, путем договоренности вендоров и интегратора. Такие примеры есть», — заявил Ковальчук.

Ранее мы писали, что IT-компании теперь будут проверять: кабмин снял мораторий на антимонопольные проверки.