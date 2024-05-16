США пригрозили Райффайзенбанку ограничениями, поскольку он не сокращает бизнес в РФ

Министерство финансов США направило австрийской банковской группе Raiffeisen Bank International (RBI) письмо с предупреждением, что продолжение ее деятельности в России может привести к ограничению доступа компании к финансовой системе США.

В письме, подписанном первым замглавы Минфина США Уолли Адейемо, выражена озабоченность предполагаемым расширением деятельности RBI в России, а также сделкой по покупке доли в концерне Strabag, связанном с Олегом Дерипаской, которая так и не состоялась, но опасения у американцев остались.

В документе утверждается, что эти шаги противоречат данным казначейству США заверениям, что банк пытается свернуть свою деятельность в России. И увеличивают риск того, что казначейству придется ограничить доступ RBI к американской финансовой системе.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters, которое приводит неназванный источник.

Комментируя агентству письмо, неназванный представитель RBI подчеркнул, что компания отказалась от сделки по Strabag и больше не предпринимала подобных действий. Он также отметил, что RBI «значительно сократила» деятельность в России и заверил, что компания продолжит работу в этом направлении.

Ранее мы писали, что Raiffeisen Bank начнет сокращать свой бизнес в России.