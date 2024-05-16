₽ Заказать рекламу
Пенсии

Приставы не смогут списывать пенсии за долги

Выплаты, назначенные для детей-инвалидов, ФССП может взыскать со счетов родителей, у которых есть долги. Это собираются изменить и запретить приставам трогать пенсии.

Госдума рассматривает законопроект о запрете списывать за долги пенсии детей-инвалидов. Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять документ во втором чтении.

«Законопроектом предусматривается защита от взыскания на федеральные социальные доплаты к пенсии, региональные социальные доплаты к пенсии детям-инвалидам, инвалидам, признанным недееспособными, а также на выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас социальные выплаты для детей-инвалидов, которые приходят на счет родителей, могут взыскать в качестве уплаты их долгов.

Начать дискуссию

Трудовое право

💥 Депутаты готовят большой пакет поправок в Трудовой кодекс

В Госдуму внесен депутатский законопроект с изменениями в ТК по дополнительным гарантиям защиты прав работников.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Клерк
Охрана труда

Пять фактов, которые нужно знать про обучение по охране труда

Выбрали самые частые вопросы по теме обучения по охране труда и попросили экспертов «Клерка» дать развернутые ответы, которые пригодятся и работнику, и руководителю, и собственнику компании.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Государственные ведомства

МИД договорится с Малайзией о безвизовом режиме

Туристы смогут проводить в Малайзии без визы до 30 дней.

Календарь вебинаров

13
Лучшие спикеры, новый каждый день
Ирина Невзорова
Авторское право

Снижение компенсации за нарушение исключительных прав

Компенсация за нарушение авторских прав — это санкция, которая носит не только восстановительный характер, но и как любая мера юридической ответственности — превентивный и карательный (штрафной) характер, а также является альтернативной санкцией и взыскивается вместо убытков.

Ирина Невзорова
Интеллектуальные права

Нужна ли оценка объекта интеллектуальной деятельности, при включении его в состав наследства?

Размер оценки имущества, включенного в состав наследства = госпошлина за выдачу свидетельства о наследстве = зарплата нотариуса.

НДФЛ

С 2026 года для вычетов НДФЛ не нужно будет собирать справки и документы-подтверждения

Для получения вычетов по НДФЛ больше не понадобится собирать справки и другие подтверждающие документы. Налоговая с 2026 года сама рассчитает размер вычета и автоматически переведет нужную сумму.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Расчеты с работниками

Как безопасно заменить индексацию премиями: судебная практика

Нередко работодатели принимают решение не индексировать суммы, которые получают работники за труд, а выплачивать премии. Насколько такие действия правомерны, и если да, то как оформить, чтобы не было претензий?

Как безопасно заменить индексацию премиями: судебная практика
Пенсии

Приставы не смогут списывать пенсии за долги

Выплаты, назначенные для детей-инвалидов, ФССП может взыскать со счетов родителей, у которых есть долги. Это собираются изменить и запретить приставам трогать пенсии.

УК РФ

Для многих преступлений принудительные работы станут основным наказанием вместо заключения

Министра юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что минюст подготовил законопроект, который расширит в УК список преступлений с наказанием в виде принудительных работ.

Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в мае 2024. Выбирайте и смотрите!

Будьте в курсе последних изменений в законодательстве! Выбирайте из 7 вебинаров интересные именно вам и записывайтесь. Учитесь, не выходя из дома или офиса! Забирайте в закладки календарь вебинаров для бухгалтера, которые пройдут в мае 2024. Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ.

Календарь вебинаров для бухгалтера в мае 2024. Выбирайте и смотрите!
13
Нотариат

Тарифы на услуги нотариусов будет устанавливать государство, а не сами нотариусы

Министр юстиции России Константин Чуйченко будучи и. о. принял участие в заседании Совета Федерации, где сделал ряд важных заявлений. В том числе Минюст планирует реформу нотариата.

2
НДФЛ

Там, где работодатель: правила уплаты НДФЛ налоговыми агентами останутся прежними

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что менять существующую систему уплаты НДФЛ у налогового агента нецелесообразно.

Разборы законов

1 287
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Е-Офис 24
УСН

Как ИП на УСН платить налоги в 2024 году

Упрощенка облегчает жизнь ИП и уменьшает его налоговое бремя. Но налоги все же нужно платить. Что и когда — расскажем подробнее.

Как ИП на УСН платить налоги в 2024 году
Бесплатно с Больничные

Как оплачивается больничный по уходу за ребенком в 2024 году. Мини-курс

В коротком видео разберем, кто может оформить больничный по уходу за ребенком, кто его оплатит, в какие сроки и за сколько дней.

Как оплачивается больничный по уходу за ребенком в 2024 году. Мини-курс
Обзор судебной практики

📚 Судьи будут изучать информацию из открытых источников. Это упростит многочисленные процессуальные сложности, говорит адвокат

Верховный суд разрешит судьям самостоятельно искать и анализировать информацию из открытых источников, которая относится к арбитражным делам.

Социальная поддержка

С 2025 года заработает новый регламент для всей страны по мерам поддержки

Правительство утвердило единые требования к назначению и предоставлению федеральных, региональных и муниципальных мер социальной поддержки.

Первая Экспертная Бухгалтерия
Управление персоналом

Нанять и не пожалеть об этом: как выбрать идеального сотрудника

По статистике, 28% сотрудников увольняют за первые три месяца работы. Можно ли отсеять их заранее, и не нанимать непрофессионалов, скандалистов и любителей выпивать на работе — и что делать, если их все-таки наняли? Разбираемся в статье.

Нанять и не пожалеть об этом: как выбрать идеального сотрудника
Оксана Донцова

Записки ИТ-Ангелов: поразительные факты, связанные с обновлениями 1С

Что значит прекратилась поддержка? Так ли важны и нужны обновления 1С? Что необходимо бухгалтеру или программисту для обновления? Может ли бухгалтер или сисадмин самостоятельно обновить программу? Примеры возможных проблем с которыми столкнется пользователь.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Онлайн-кассы

Особенности облачных касс в 2024 году

Облачные кассы — это программное решение для учета и обработки финансовых операций, которые хранятся и обрабатываются в облачном хранилище данных. Они позволяют компаниям управлять финансовыми операциями, включая продажи, оплату и учет доходов, с любого устройства, подключенного к интернету.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
1

Интересные материалы

МИР

Отмыванию денег через карты «Мир» и СБП поставят новый заслон

Чтобы быстрее получать информацию об операциях с картами «Мир» и в СБП, Росфинмониторинг подключит НСПК к работе с отмыванием денежных средств.