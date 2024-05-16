Приставы не смогут списывать пенсии за долги

Выплаты, назначенные для детей-инвалидов, ФССП может взыскать со счетов родителей, у которых есть долги. Это собираются изменить и запретить приставам трогать пенсии.

Госдума рассматривает законопроект о запрете списывать за долги пенсии детей-инвалидов. Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять документ во втором чтении.

«Законопроектом предусматривается защита от взыскания на федеральные социальные доплаты к пенсии, региональные социальные доплаты к пенсии детям-инвалидам, инвалидам, признанным недееспособными, а также на выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас социальные выплаты для детей-инвалидов, которые приходят на счет родителей, могут взыскать в качестве уплаты их долгов.