Проверок работодателей станет больше: соглашения приравняют к закону

Госдума начала рассматривать большой законопроект с изменениями в ТК по дополнительным гарантиям защиты прав работников.
В частности, он устанавливает государственный контроль над исполнением соглашений в трудовой сфере. Сейчас его проводят стороны социального партнерства (правительство, профсоюзы и объединения работодателей), а механизм госконтроля за соблюдением положений соглашения отсутствует.
Уточнят полномочия Роструда в части проверок за выполнением работодателями обязательств по соглашениям. Таким образом, эти соглашения будут проверяться как закон или подзаконный акт.
Новшество вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
Вчера мы писали, что депутаты готовят большой пакет поправок в Трудовой кодекс.
Комментарии3
поясните (не кадровику) какие соглашения будут проверять? не поняла фразу: "выполнение работодателями обязательств по соглашениям"
трехсторонние соглашения, которыми устанавливается региональный МРОТ, полагаю
indiebeer, а)) спасибо
P.S. автор как-то коряво написал