Проверок работодателей станет больше: соглашения приравняют к закону

Госдума начала рассматривать большой законопроект с изменениями в ТК по дополнительным гарантиям защиты прав работников.

В частности, он устанавливает государственный контроль над исполнением соглашений в трудовой сфере. Сейчас его проводят стороны социального партнерства (правительство, профсоюзы и объединения работодателей), а механизм госконтроля за соблюдением положений соглашения отсутствует.

Уточнят полномочия Роструда в части проверок за выполнением работодателями обязательств по соглашениям. Таким образом, эти соглашения будут проверяться как закон или подзаконный акт.

Новшество вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Вчера мы писали, что депутаты готовят большой пакет поправок в Трудовой кодекс.