Росфинмониторинг: в агрегатор такси встроили казино

Злоумышленники использовали агрегатор такси и проводили через него незаконные операции, связанные с выигрышами на ставках и в онлайн-казино.

Финансовая разведка вместе с банками обнаружила незаконную схему работы казино под прикрытием платформы агрегатора такси. Причем сама площадка ничего не знала об онлайн-играх и ставках.

«Это схема, когда преступники умышленно использовали цифровую платформу известного агрегатора такси, который работает не только в РФ, для того чтобы туда подмешивать операции, связанные с незаконными онлайн играми в казино, ставок, для получения незаконного выигрыша», — сказала заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева.

Также она добавила, что подобная деятельность запрещена законом многих стран.