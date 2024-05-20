Часть подарка от работодателя не облагается НДФЛ

Если работодатель подарил подарок за 12 700 рублей, то НДФЛ он должен удержать с суммы 8 700 руб.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.05.2024 № 03-04-06/40712.

Согласно п. 28 ст. 217 НК, не облагаются НДФЛ доходы в виде подарков, полученных от организаций или ИП, не превышающие 4 000 рублей за год.

Стоимость подарка, превышающая 4 000 рублей, подлежит обложению НДФЛ.

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