Часть подарка от работодателя не облагается НДФЛ

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.05.2024 № 03-04-06/40712.
Согласно п. 28 ст. 217 НК, не облагаются НДФЛ доходы в виде подарков, полученных от организаций или ИП, не превышающие 4 000 рублей за год.
Стоимость подарка, превышающая 4 000 рублей, подлежит обложению НДФЛ.
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