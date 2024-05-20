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Маркетинг

Российские бренды заняли все свободные торговые площади

После того как иностранные компании ушли из страны, отечественные бренды заняли их места в торговых центрах.

Импортозамещение иностранных брендов достигло 100%. Вторговых центрах уровень вакантных мест составляет 5-8%, что говорит о стабильной ситуации и высоком спросе со стороны потребителей.

В 2022 году из России ушли больше 50 зарубежных компаний, в основном из сферы fashion-индустрии. На фоне перемен отечественные бренды стали наращивать обороты. По итогам 2024 ожидаемый рост оборота розничной торговли составит 7,7%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора брокера торговой недвижимости IBC Real Estate Алексея Ефимова.

«На место ушедших иностранных имен встали российские — отечественных брендов на рынке теперь сильно больше, в том числе по доле площадей, которые они занимают. Причем это произошло достаточно быстро, всего лишь за 2 года», — сказал Ефимов.

В 2022-2023 годах российские производители одежды и обуви заняли торговые площади брендов, которые решили уйти из страны. Например, бренд Lime удвоил свое присутствие: в 2022 году у него было 27,5 тыс. квадратных метров, а в 2023 — 26 тыс. Похожая ситуация у ретейлеров Стокманн», Zolla и «Твое».

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