Суперцена на коллекцию курсов «От бухгалтера к финдиру»! Три онлайн-курса за 7 490 рублей!

В коллекции курсов есть все, чтобы вырасти до финансового директора. Вас ждет много полезного материала, детальный разбор рабочих задач и много практики под руководством преподавателей «Клерка». Сейчас вы можете купить коллекцию из трех курсов дешевле, чем купили бы любые два по отдельности!

Сделайте рывок в карьере! Перейдите от должности рядового бухгалтера к престижной позиции финансового директора. Но одних знаний в учете недостаточно, нужны углубленные знания в аналитике, работе с моделями, принципах прогнозирования, а также надо обладать навыками управленца.

Мы учли задачи, с которыми сталкивается финансовый директор, и создали коллекцию курсов «От бухгалтера к финдиру».

Покупая коллекцию, вы проходите комплексное обучение, получаете все необходимые навыки, чтобы претендовать на должность финдира.

В коллекцию входят 3 онлайн-курса, при покупке коллекции вы получаете общий доступ ко всем материалам на полгода!

На курсе «Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования» вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании.

Как строить финансовые модели, делать прогнозы и наглядные дашборды для собственника, вы узнаете на онлайн-курсе «Финмоделирование и финанализ для бизнеса».

Финансовому директору приходится много работать с таблицами для составления быстрой и качественной аналитики. Поэтому в коллекцию мы включили курс «Excel для бухгалтеров: самые нужные функции», на котором вы с нуля изучите все необходимые функции Excel.

Стоимость каждого курса в коллекции стартует от 4 290 рублей, а коллекцию можно купить за 7 490 рублей!

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