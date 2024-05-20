Путин: европейские специалисты приезжают работать в Россию

Президент рассказал, что иностранные сотрудники зарабатывают в РФ больше, чем в Северной Америке и в Европе.

Несмотря на санкционные ограничения, специалисты из Северной Америки и Европы едут работать в Россию. Они могут получать зарплату больше, чем на родине. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

«Наши компании ищут иностранных специалистов и, как это ни странно, несмотря на все санкционные дела, на все геополитические издержки, к нам едут на работу и из Европы, и из Северной Америки… И часто заработная плата у них выше, чем та, которую они получали на родине», — сказал президент.

Сейчас уровень безработицы в стране находится на рекордно низком уровне, в феврале она снизилась до 2,8%.