Расценки на техобслуживание газового оборудования, возможно, будет устанавливать государство

Зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Высокинский отметил, что в настоящее время на федеральном уровне идет работа по мониторингу этой ситуации и выявлению причин роста стоимости этих услуг.

«Многие регионы предлагают ввести государственное регулирование стоимости услуг по техническому обслуживанию газового оборудования. Это позволит Федеральной антимонопольной службе обеспечить контроль в этой сфере», — сказал сенатор.

По его словам, регионы предлагают обсудить возможность возврата к действовавшей до 2006 года системе, когда стоимость услуг была включена в единый тариф по транспортировке природного газа распределительными сетями газораспределительных организаций.

Высокинский обратил внимание на ситуацию, которая сложилась в некоторых регионах, где населению предоставляется сжиженный углеводородный или природный газ в газовых баллонах. При этом организации-поставщики не соответствуют сегодня новым требованиям. То есть формально их нельзя отнести к газораспределительным организациям. На практике это означает, что, оказывая населению услуги по техобслуживанию газового оборудования, эти компании нарушают требования действующего федерального закона.

Кроме того, отметил парламентарий, надо проработать вопрос о целесообразности государственного регулирования цен и на эти виды газа, а также разработать меры поддержки населения на приобретение специального газового оборудования для сжиженного углеводородного газа.

Ранее мы писали, что расценки на техобслуживание газового оборудования могут резко снизиться.