ФНС утвердила порядок налогового мониторинга для операторов лотерей

Налоговики будут контролировать выплаты выигрышей, а также проверять данные физлиц, которые получили меньше 15 000 рублей от операторов лотерей.

ФНС опубликовала приказ от 16.05.2024 № ЕД-7-23/390@, в котором прописаны контрольные мероприятия для операторов лотерей — участников налогового мониторинга. В декларациях по налогу на прибыль будут проверять формирование призового фонда и расчеты целевых отчислений, расходы в виде агентского вознаграждения распространителям.

«В рамках взаимодействия с оператором лотереи налоговому органу предоставлен доступ к информационной системе организации, операционному хранилищу данных, процессинговой системе офлайн-билетов, лотерейному процессингу бестиражных лотерей и службе фискализации», — сказано на сайте ФНС.

Также налоговики проверят соблюдение сроков депонирования невостребованных выигрышей и процесс их зачисления в федеральный бюджет. Под контролем будут фактические выплаты выигрышей, уплата с них НДФЛ и правильность отражения в учете проданных лотерейных билетов.

ФНС будет проверять данные физлиц, которые выиграли менее 15 000 рублей.