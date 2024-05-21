Грузы из Китая будут доставлять без отсрочки платежа

Бизнес не сможет получить отсрочку оплаты за перевозимые по железной дороге грузы из Китая. Товары не отправят в РФ до тех пора, пока деньги не поступят в КНР.

Китайские банки отказываются принимать платежи из России за перевозимые грузы. Теперь организации будут смотреть не на страну, откуда приходит оплата, а на конечный пункт доставки грузов. Если товары отправляются в Россию, в проведении платежей могут отказать.

«Теперь невозможна отсрочка оплаты за перевозимые по железной дороге грузы. Если ранее допускалось, что платеж может поступить в Китай не сразу, а даже после пересечения товарами границы, то теперь их не отправят в Россию до тех пор, пока денежные средства не поступят в КНР», — пишет портал TKS.RU.

Зачастую российские предприниматели проводят оплату через ОАЭ, Казахстан или другие дружественные страны, чтобы китайские партнеры точно получили средства, несмотря на риск попасть под вторичные санкции.

Как пишут «Ведомости», в мае 2024 года перевозка грузов в контейнерах из Китая по железной дороге резко выросла в цене. Например, привезти товары из Сианя в Москву стало на 5,6% дороже, из Чунцина – на 5,2%, из Шанхая – на 6,4%, а из Гуанчжоу – на 7,8%.