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Инвестиции

У «Тинькофф Капитал» появился биржевой фонд для инвестиций в IT

Впервые на рынке «Тинькофф Капитал» запустил фонд, инвестирующий в акции публичных технологических компаний России.

В состав БПИФ «Тинькофф Российские Технологии» входят ценных бумаги крупнейших российских IT-компаний: МТС, VK, Ozon, Астра, Positive Technologies, Диасофт. Пока что индекс фонда включает в себя 14 компаний, их число будет пополняться в том числе за счет выхода на биржу новых представителей IT-отрасли.

Паи фонда могут приобретать неквалифицированные инвесторы на Московской бирже. В момент старта торгов стоимость одного пая составляла 10 рублей.

«Фонд не платит налог на прибыль от операций с ценными бумагами, что позволяет повысить результат стратегии в сравнении с покупкой аналогичного набора бумаг на брокерский счет самостоятельно. Поступающие в фонд дивиденды по акциям российских компаний налогом не облагаются», — сказано на сайте «Тинькофф».

БПИФ будет напрямую участвовать в первичных размещениях, покупая бумаги по цене, которая может быть на 40% ниже цены старта торгов.

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