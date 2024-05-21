Самозанятых и начинающий бизнес в новых регионах поддержат дополнительно

Сегодня на оперативном совещании с вице-премьерами глава кабмина подчеркнул, что важно совершенствовать инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Для этого мы принимаем решение выделить дополнительные федеральные ресурсы бюджетам этих четырех регионов на общую сумму 3,75 млрд рублей. Эти средства пойдут в том числе на помощь местным жителям, которые платят налог на профессиональный доход, и тем, кто только планирует начать свое дело, — сказал Мишустин.
Решение позволит предпринимателям легче расширять свои бизнесы и формировать новые рабочие места.
Обзор способов оплаты сотням внештатных исполнителей для крупных компаний смотрите здесь.
Начать дискуссию