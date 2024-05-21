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Налоговая отчетность

Какие знания нужны бухгалтеру, чтобы вести учет на ОСНО без ошибок — коллекция курсов «Супер-ОСНО» за 7 490 рублей!

В коллекцию онлайн-курсов мы включили самые сложные темы, с которыми сталкивается бухгалтер при работе на общей системе налогообложения — отчетность по актуальным правилам, расчет НДС, учет в 1С, составление декларации, налог на прибыль и т. д. Учитесь с выгодой! Купите коллекцию из трех курсов за 7 490 рублей!

Мы учли все сложности работы на ОСНО и составили коллекцию онлайн-курсов «Супер-ОСНО», которые помогут вам в последних изменениях в отчетности и расчете налогов. Вы сможете изучить основные придирки налоговиков к НДС и другим налогам в 2024 году, чтобы вести учет без ошибок и штрафов.

В коллекцию входят 3 онлайн-курса, при покупке коллекции вы получаете общий доступ ко всем материалам на полгода!

1. Курс «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» (цена: 4 900 рублей). Вы научитесь составлять отчетность по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций, НДФЛ и страховым взносам, будете разбираться во всех изменениях законодательства в учете и налогах.

2. Курс «НДС: расчет, декларация, 1С» (цена: 4 900 рублей). На курсе вы разберетесь в порядке расчета налоговой базы в рублях и валюте, проверках условий для вычетов НДС и составлении декларации в 1С. Начинающим бухгалтерам онлайн-курс поможет освоить базовые принципы работы с НДС, а опытные специалисты смогут структурировать имеющиеся знания, чтобы повысить квалификацию и исключить любые ошибки.

3. Курс «Расходы в налоговом учете: типичные ошибки в налоге на прибыль» (цена: 5 450 рублей). Вместе с экспертом, кандидатом экономических наук Верой Сокуренко, вы разберете ошибки:

  • связанные с занижением налоговой базы;

  • связанные с учетом основных средств и арендованного имущества;

  • в учете кадровых расходов;

  • признании прочих и внереализационных расходов.

Стоимость курсов в коллекции стартует от 4 900 рублей, а стоимость коллекции из трех курсов составляет 7 490 рублей!

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Какие знания нужны бухгалтеру, чтобы вести учет на ОСНО без ошибок — коллекция курсов «Супер-ОСНО» за 7 490 рублей!

В коллекцию онлайн-курсов мы включили самые сложные темы, с которыми сталкивается бухгалтер при работе на общей системе налогообложения — отчетность по актуальным правилам, расчет НДС, учет в 1С, составление декларации, налог на прибыль и т. д. Учитесь с выгодой! Купите коллекцию из трех курсов за 7 490 рублей!

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Какие знания нужны бухгалтеру, чтобы вести учет на ОСНО без ошибок — коллекция курсов «Супер-ОСНО» за 7 490 рублей!

В коллекцию онлайн-курсов мы включили самые сложные темы, с которыми сталкивается бухгалтер при работе на общей системе налогообложения — отчетность по актуальным правилам, расчет НДС, учет в 1С, составление декларации, налог на прибыль и т. д. Учитесь с выгодой! Купите коллекцию из трех курсов за 7 490 рублей!

Какие знания нужны бухгалтеру, чтобы вести учет на ОСНО без ошибок — коллекция курсов «Супер-ОСНО» за 7 490 рублей!
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