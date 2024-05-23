Для экспорта из РФ лучше открыть здесь дочернюю компанию, а не филиал

Некоторые компании из Казахстана хотят открыть филиал в России для экспортных операций: товар будут закупать на территории РФ и продавать своим компаниям в Казахстан.

Иностранные фирмы с филиалами на территории РФ платят те же налоги, что и российские организации, если есть основания для этого. В том числе НДС. Если есть обязанность платить НДС, соответственно, есть право и на вычет входного налога. Поэтому филиал иностранной компании может подавать на возмещение НДС из российского бюджета.

Для регистрации юрлица по адресу жилого объекта недвижимости нужно только согласие собственника жилья. Это следует из п. 4 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 61. В отношении филиала лучше уточнить этот момент у налоговиков.

На практике лучше создать в РФ дочернюю компанию, чем филиал. Так как последние обычно сталкиваются с ограничениями в части валютных операций, соблюдения таможенных формальностей и вычета входного НДС.

Перемещение товара внутри одного юрлица не является реализацией. Отсюда возникает вопрос, может ли филиал полноценно быть использован для экспорта товара своей головной компании.

Вывоз товара из РФ без обязательства об обратном ввозе признается экспортом, что относится к внешнеторговой деятельности. Если нет покупателя за границей, соответственно, нет экспортного контракта. Ведь головной офис и филиал – одно юридическое лицо. Это противоречие крайне мешает вычету входного НДС.

Если же покупает у филиала не головная компания, а любой другой покупатель тоже из Казахстана, при таком варианте нет препятствий — потому что есть продажа иному юрлицу за границу. То есть чистая экспортная операция.

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