Косметические лосьоны, тоники, душистые воды предложили маркировать

Косметические лосьоны, тоники, душистые воды стоят дешевле, чем акцизный алкоголь, при этом нередко вызывают массовые отравления. По мнению властей, обязательная маркировка таких товаров снизит вероятность отравлений ими более чем в 10 раз,

Бутылка водки 0,5 л стоит около 281 рубля, в то же время лосьон с сопоставимым объемом алкоголя можно купить за 100 рублей. По мнению властей, таким образом недобросовестные предприниматели обходят действующий запрет на розничную продажу непищевой продукции с содержанием этилового спирта. Чтобы этого избежать, законодатели предложили ввести обязательную маркировку спиртосодержащей непищевой продукции, если доля спирта в ней превышает 10%.

Законопроект решит сразу две задачи: защитит здоровье граждан, а также пресечет экономические нарушения из-за вывода в незаконный оборот пищевого этилового спирта, пишут «Известия».