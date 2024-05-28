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Законопроекты

Косметические лосьоны, тоники, душистые воды предложили маркировать

Законодатели предложили ввести обязательную маркировку спиртосодержащей непищевой продукции, если доля спирта в ней превышает 10%.

Косметические лосьоны, тоники, душистые воды стоят дешевле, чем акцизный алкоголь, при этом нередко вызывают массовые отравления. По мнению властей, обязательная маркировка таких товаров снизит вероятность отравлений ими более чем в 10 раз,

Бутылка водки 0,5 л стоит около 281 рубля, в то же время лосьон с сопоставимым объемом алкоголя можно купить за 100 рублей. По мнению властей, таким образом недобросовестные предприниматели обходят действующий запрет на розничную продажу непищевой продукции с содержанием этилового спирта. Чтобы этого избежать, законодатели предложили ввести обязательную маркировку спиртосодержащей непищевой продукции, если доля спирта в ней превышает 10%.

Законопроект решит сразу две задачи: защитит здоровье граждан, а также пресечет экономические нарушения из-за вывода в незаконный оборот пищевого этилового спирта, пишут «Известия».

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Законопроекты

Косметические лосьоны, тоники, душистые воды предложили маркировать

Законодатели предложили ввести обязательную маркировку спиртосодержащей непищевой продукции, если доля спирта в ней превышает 10%.

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