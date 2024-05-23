Власти и СПБ Биржа обсудят выплату дивидендов по замороженным активам

Если СПБ Биржа и российские регуляторы договорятся, платежи могут быть проведены за счет выплат по внешнему госдолгу.

СПБ Биржа обсудит с регуляторами проведение выплат по заблокированным бумагам за счет средств Минфина с использованием механизма по указу президента № 665.

Согласно указу, возможно производить выплаты держателям замороженных активов из средств Минфина, которые предназначались для выплат иностранцам по евробондам.

Если СПБ Биржа и власти договорятся, то платежи будут проходить через Национальный расчетный депозитарий, сообщает РБК.

Инвесторы смогут получать только дивиденды и купоны по ним в рублях. При этом сами активы так и останутся замороженными: разблокировать их можно, только получив лицензию в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США).

Ранее мы писали, что юристы СПБ Банка разместили шаблон и инструкцию для самостоятельного обращения в OFAC.