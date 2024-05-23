⚡️ Итоги дня: шенгенская виза подорожает, Lada можно купить на Wildberries, получение кешбэка стало схемой

ФАС запретила экспертам рассуждать о возможном повышении цен в России. Ведомство вынесло предостережение из-за прогноза главы Infoline о росте цен на самые ходовые продукты до 30%. По мнению ФАС, такие прогнозы могут создать ажиотажный спрос, а участников рынка побудить поднять цены.

Продавцы попросили ограничить право россиян на получение кешбэка. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила ЦБ скорректировать законодательство. По данным АКИТ, селлеры массово сталкиваются с тем, что люди получают кешбэк, а потом оформляют возврат товара. Но для получения средств прикладывают карту другого банка, чтобы не терять бонусы. Такую схему в АКИТ называют мошеннической.

В России увеличилось число госпитализаций из-за коронавирусной инфекции. С 13 по 19 мая: госпитализированы 2469 человек — на 34,6% больше, чем на предыдущей неделе, выздоровели 11 802 человека — на 0,8% меньше по сравнению с показателем предыдущей недели, зафиксировано 54 летальных исхода.

Чай резко подорожает в России уже во втором полугодии — цены повысятся на 10%. Это произойдет из-за роста затрат на логистику и инфляционных процессов.

Стоимость шенгенской визы увеличится на 12%. Она подорожает с 11 июня на 12% — стоимость составит 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет.

АвтоВАЗ начал продавать Lada на Wildberries. На первом этапе Lada будут предлагать клиентам Wildberries в Волгоградской области. Купить машину на маркетплейсе можно по предварительной оплате с банковской карты, привязанной к профилю.

В собачьем корме Pedigree нашли кусочки металла, производитель отозвал целую партию — российские зоомагазины экстренно проверяют прилавки. Берегите своих хвостиков!