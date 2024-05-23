₽ Заказать рекламу
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: шенгенская виза подорожает, Lada можно купить на Wildberries, получение кешбэка стало схемой

Подготовили обзор главных событий дня — 21 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • ФАС запретила экспертам рассуждать о возможном повышении цен в России. Ведомство вынесло предостережение из-за прогноза главы Infoline о росте цен

    на самые ходовые продукты до 30%. По мнению ФАС, такие прогнозы могут создать ажиотажный спрос, а участников рынка побудить поднять цены.

  • Продавцы попросили ограничить право россиян на получение кешбэка. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила ЦБ скорректировать законодательство. По данным АКИТ, селлеры массово сталкиваются с тем, что люди получают кешбэк, а потом оформляют возврат товара. Но для получения средств прикладывают карту другого банка, чтобы не терять бонусы. Такую схему в АКИТ называют мошеннической.

  • В России увеличилось число госпитализаций из-за коронавирусной инфекции. С 13 по 19 мая:

    госпитализированы 2469 человек — на 34,6% больше, чем на предыдущей неделе,

    выздоровели 11 802 человека — на 0,8% меньше по сравнению с показателем предыдущей недели, зафиксировано 54 летальных исхода.

  • Чай резко подорожает в России уже во втором полугодии — цены повысятся на 10%. Это произойдет из-за роста затрат на логистику и инфляционных процессов.

  • Стоимость шенгенской визы увеличится на 12%. Она подорожает с 11 июня на 12% — стоимость составит 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет.

  • АвтоВАЗ начал продавать Lada на Wildberries. На первом этапе Lada будут предлагать клиентам Wildberries в Волгоградской области. Купить машину на маркетплейсе можно по предварительной оплате с банковской карты, привязанной к профилю.

  • В собачьем корме Pedigree нашли кусочки металла, производитель отозвал целую партию — российские зоомагазины экстренно проверяют прилавки. Берегите своих хвостиков!

  • Депутаты подготовили поправки в ТК. В них хотят улучшить условия труда. В том числе установить единый 6-часовой рабочий день. То есть это 30 часов работы в неделю.

А какой график работы хотели бы вы?

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Начать дискуссию

Бесплатно с Уведомление по ЕНП

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в мае 2024 года

Одно уведомление в мае бухгалтеры уже сдали по сроку 03.05.2024. Не позднее 27 мая нужно сдать еще одно.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в мае 2024 года

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Личные финансы

Почему мы теряем деньги вместо того, чтобы их приумножать

По данным НАФИ, 27% россиян младше 24 лет не ведут учет трат и не планируют свой бюджет. При этом москвичи показывают средний уровень финансовой грамотности, набирая 6,9 баллов из 10. Разбираемся, какие финансовые ошибки чаще всего совершают потребители и как этого избежать.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: шенгенская виза подорожает, Lada можно купить на Wildberries, получение кешбэка стало схемой

Подготовили обзор главных событий дня — 21 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Ведение бизнеса

Трафик торгового центра и торговой точки: как подсчитать, и зачем это делать

Выбирая ТЦ для открытия розничного магазина, важно оценить его трафик — сколько людей приходят за покупками, и есть ли среди них потенциальные клиенты. Стоит ли верить тем данным, которые предоставляют арендаторам ТЦ, как самостоятельно оценить трафик центра и торговой точки, проанализировать полученную информацию и использовать ее для повышения продаж.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Кадры

Цифра дня. Про трудоголиков

Почти треть россиян называют себя трудоголиками.

Цифра дня. Про трудоголиков
Реклама

Роскомнадзор сделает сдачу отчетности и получение токенов для интернет-рекламы более удобными

Изменения позволят сделать более удобным и доступным процесс сдачи отчетности и присвоения токенов и идентификатора рекламы. Роскомнадзор подготовил проект приказа для рекламодателей.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Ирина Невзорова
Кадровые документы

5 главных ошибок в кадровых документах работодателя

Проблемы с кадровым делопроизводством может привести к серьезным последствиям.

Банки

Формула успеха: как понимание региональной специфики и гибкие бизнес-процессы помогают бизнесу расти и процветать 

В 2024 году Агророс Банку исполняется 30 лет. За это время он превратился из скромного провинциального банка в крупную региональную организацию, отвечающую всем требованиям финансового рынка.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Налоговый мониторинг

Кому выгодно переходить на налоговый мониторинг? Узнайте на онлайн-мероприятии 23 мая!

Налоговый мониторинг — один из способов сформировать положительную репутацию добросовестного налогоплательщика, а еще это отличный способ снизить административную нагрузку бизнеса. Проверьте, подходит ли мониторинг для вашей компании, на встрече с экспертами.

Управление персоналом

HR-тренды 2024 и их влияние на работу с кадрами

В периоды стремительных изменений важно держать руку на пульсе, отслеживать значимые тенденции и вовремя вносить в свою работу коррективы. Один из ключевых факторов, который сегодня на повестке дня у представителей российского бизнеса, — кадровый голод. Почему его нельзя игнорировать, что стоит предпринять уже сегодня, какие еще тренды наблюдаются в HR-сфере и причем тут цифровизация кадров — читайте в статье.

Иллюстрация: freepik/freepik
Банки

Банки будут тщательнее выбирать платежных агентов

Дабы исключить высокорисковые операции, регулятор просит следить, чтобы агенты не использовали персональные данные клиентов без их ведома.

Налоги, взносы, пошлины

🎓 Глава комитета ГД по налогам объяснил, что значит «справедливая налоговая система». Нужны понятные процессы и границы взаимодействия власти и бизнеса — мнение юриста

Совершенствование налоговой системы — это важная часть работы над национальными проектами, отметил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Разборы законов

1 293
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налоговые льготы по НДС

Маркетплейсы приравняют к розничным магазинам по налоговому бремени

Чтобы уравнять конкуренцию между маркетплейсами и представителями розничной торговли, Совфед решил отменить для онлайн-торговли льготы по НДС.

Трудовое право

🔥 Работодатели будут компенсировать при увольнении и неиспользованные отгулы

При увольнении сотрудников работодатели будут оплачивать им неиспользованные отгулы за труд в выходные или праздничные дни.

Электронные подписи

ФНС объяснила, когда нужно менять квалифицированный сертификат подписи

Налоговиков спросили, нужно ли менять квалифицированный сертификат электронной подписи при смене регистрации индивидуального предпринимателя. В ФНС подготовили ответ.

НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

👜 Инофирмы и ИП из ЕАЭС будут платить НДС при онлайн-продаже товаров российским физлицам. У первых будут сложности, но есть обходные пути, объясняет эксперт

При продаже товаров физлицам через электронные площадки продавцами из стран ЕАЭС местом реализации будет считаться Россия. В этой связи такая онлайн-торговля будет облагаться НДС в России.

Инвестиции

Власти и СПБ Биржа обсудят выплату дивидендов по замороженным активам

Если СПБ Биржа и российские регуляторы договорятся, платежи могут быть проведены за счет выплат по внешнему госдолгу.

Бизнес легко
Автоматизация учета

Автоматизация розницы под ключ

Вы думаете, как автоматизировать свои розничные точки или только столкнулись с Честным Знаком или Меркурием и не знаете, что делать дальше? Просто обратитесь в «Бизнес Легко».

Автоматизация розницы под ключ

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Виктория В
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Всякие молочные вкусности

Этот пост навеян предстоящим ПМЭФ. Точнее его меню. Еще точнее Питерско/Кавказской Панна-коттой.

Что ест бухгалтер. Всякие молочные вкусности
63

Интересные материалы

Fusion POS

Как автоматизировать общепит и ничего не забыть

Помните общепит 20 лет назад? Официант принял заказ, записал на листок, отнес его на кухню и потом так же от руки выписал вам чек? Представьте, какое количество ошибок содержалось в этих операциях? А теперь добавьте к этому 54-ФЗ, системы маркировки и т.п. Сегодня общепит требует комплексной и эффективной автоматизации и поможет в этом Fusion POS.

Как автоматизировать общепит и ничего не забыть