Снова разрешили экспорт бензина

Согласно постановлению от 17.05.2024 № 617, кабмин приостановил временный запрет на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Вместе с тем ограничения сохранили на период с 1 июля по 31 августа.

Решение принято с учетом:

насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива;

недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями из‑за затоваривания автобензином;

необходимости освобождения портов от объема топлива, планировавшегося к экспорту, но не вывезенного непосредственными производителями после введения ограничений.

Временный запрет на экспорт бензина действует в России с 1 марта 2024 года. Он был введен для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного в том числе с весенними полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.