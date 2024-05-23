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Экспорт

Снова разрешили экспорт бензина

Правительство утвердило решение о временном снятии ограничений на экспорт бензина.

Согласно постановлению от 17.05.2024 № 617, кабмин приостановил временный запрет на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Вместе с тем ограничения сохранили на период с 1 июля по 31 августа.

Решение принято с учетом:

  • насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива;

  • недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями из‑за затоваривания автобензином;

  • необходимости освобождения портов от объема топлива, планировавшегося к экспорту, но не вывезенного непосредственными производителями после введения ограничений.

Временный запрет на экспорт бензина действует в России с 1 марта 2024 года. Он был введен для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного в том числе с весенними полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

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Экспорт

Снова разрешили экспорт бензина

Правительство утвердило решение о временном снятии ограничений на экспорт бензина.

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