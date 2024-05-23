👶👶👶👶 Многодетным матерям могут дать право на досрочную пенсию. А мужчины и когда 1 ребенок, чем не заслужили? — возмущаются у нас в ВК

Депутаты Госдумы собираются дать право женщинам с тремя детьми выходить на пенсию с 54 лет, а кто родил четыре ребенка — с 52.

В Госдуму внесли законопроект, который уменьшит пенсионный возраст многодетным мамам.

«Законопроектом предлагается установить возраст выхода на пенсию по старости для женщин, родивших четырех детей — 52 года, для родивших трех детей — 54 года, при соблюдении соответствующих условий, предусмотренных законодательством», — предлагают депутаты.

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Есть подход, что на пенсии родителям должны помогать дети:

Сейчас на досрочную пенсию могут выйти сотрудники с большим трудовым стажем: для мужчин это 42 года, для женщин — 37 лет. Жители Крайнего Севера выходят на пенсию на 5 лет раньше, при этом минимальный стаж должен составлять 15 лет и 20 лет для сотрудников из районов, приравненных к Крайнему Северу.

Еще у нас в ВК пишут: «И про мужчин надо вспомнить. Как-то предлагали 3 детей в одном браке, досрочная. Поддерживаю».

Немногодетные тоже жалуются:

Согласно положениям ч. 1 ст. 32 Федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», женщинам, которые родили 5 и более детей, страховая пенсия по старости назначается с 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет. Женщины с тремя или четырьмя детьми выходят на страховую пенсию по старости с 56 и 57 лет соответственно.

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