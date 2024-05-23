Всех педагогов хотят освободить от лишней бумажной работы

Они должны предоставлять всего 5 документов вместо 49, а все остальные бумаги могут не заполнять.



На рассмотрении Госдумы находится законопроект, который предлагает распространить эту норму и на педагогов детских садов, учреждений среднего профессионального и высшего образования.



Кроме того, можно будет не дублировать информацию и документы, которые уже предоставляли этому же государственному или муниципальному органу в текущем году.



Инициатива одновременно позволит разгрузить учителей и воспитателей и повысит качество обучения: теперь у преподавателей будет больше времени для непосредственной работы с учениками. Об этом пишет тг-канал Госдумы.



В случае подписания президентом закон вступит в силу 1 сентября этого года.