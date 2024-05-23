🥂 На летних верандах разрешили продавать алкогольные напитки

Сегодня Госдума приняла закон, разрешающий продавать алкогольные напитки в летних кафе.
Теперь предприниматели, у которых есть летние веранды рядом с кафе, смогут продавать в розницу посетителям алкоголь. Продавать спиртные напитки можно будет в «сезонных залах» — на верандах, помостах и «двориках», которые являются частью ресторана или кафе.
Но главное условие — в лицензии на продажу алкогольной продукции должно быть указано местонахождение сезонного (летнего) кафе. Получать отдельную лицензию для продажи на веранде не потребуется.
До вступления закона в силу торговля спиртными напитками на верандах запрещена законом 171‑ФЗот 22.11.1995. За нарушение запрета предпринимателям грозят штрафы в 200–300 тыс. рублей или лишение лицензии по ст. 14.16 КоАП. С посетителей, распивающих алкоголь на террасе, тоже могут взыскать штраф в размере 1500 рублей.
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