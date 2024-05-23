Кому выгодно переходить на налоговый мониторинг? Узнайте на онлайн-мероприятии 23 мая!

Налоговый мониторинг — один из способов сформировать положительную репутацию добросовестного налогоплательщика, а еще это отличный способ снизить административную нагрузку бизнеса. Проверьте, подходит ли мониторинг для вашей компании, на встрече с экспертами.

Переход компании на налоговый мониторинг — это реальный инструмент повышения налоговой защищенности бизнеса, который защитит от штрафов и сократит нагрузку на учетные подразделения при прохождении проверок отчетности и деклараций.

Налоговый мониторинг — технологически сложная система. Чтобы разобраться во всех нюансах приходите на онлайн-мероприятие «Налоговый мониторинг: вопросы, ответы, лучшие практики» от консалтинговой компании «Группа Баланс».

Участники встретятся с двумя экспертами по методологии и автоматизации, которые объяснят:

почему выгодно перейти на налоговый мониторинг;

кто может воспользоваться таким инструментом повышения уровня налоговой защищенности;

как переходят на мониторинг;

как проверить, насколько компания готова к переходу.

Спикеры: Эльвира Сагетдинова — руководитель проектов, эксперт в области управления рисками и систем внутреннего контроля, налоговый юрист, аудитор; Вадим Ривкин — руководитель направления отраслевой автоматизации в компании «Первый Бит», эксперт в области автоматизации корпоративных заказчиков.

Онлайн-мероприятие состоится 23 мая с 10:00-12:00 мск.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Компания «Группа Баланс» помогает среднему и крупному бизнесу находить баланс между рисками и возможностями, эффективностью и инновациями, стабильностью и развитием. Основные направления деятельности — аудит, оценка, управленческий консалтинг, Due Diligence (Дью дилидженс), финансы и инвестиции.