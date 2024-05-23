Утвердили новые реестры для подтверждения ставки НДС 0% при экспорте

Перевозчики и компании, оказывающие услуги по транспортировке газа, нефти и т. д. на экспорт, будут подтверждать ставку НДС 0% реестрами по новой форме.

Опубликован приказ ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@.

Речь идет о подтверждении ставки НДС 0% при международной перевозке грузов — п. 15 ст. 165 НК.

Новые формы и форматы реестров вступят в силу с 1 июля 2024 года.

До этого времени надо применять реестры, которые приложены к письму ФНС от 13.03.2024 № СД-4-15/2857@.

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