Утвердили новые реестры для подтверждения ставки НДС 0% при экспорте

Опубликован приказ ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@.
Речь идет о подтверждении ставки НДС 0% при международной перевозке грузов — п. 15 ст. 165 НК.
Новые формы и форматы реестров вступят в силу с 1 июля 2024 года.
До этого времени надо применять реестры, которые приложены к письму ФНС от 13.03.2024 № СД-4-15/2857@.
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