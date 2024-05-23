Уже завтра бухгалтеры разберутся с позицией ФНС и судов по дроблению бизнеса

Узнайте, кому ждать выездную налоговую проверку и будет ли амнистия по дроблению.

Динамика налоговых проверок показывает увеличение внимания ФНС к теме дробления. На вебинаре «Кого могут обвинить в дроблении бизнеса в 2024 году» вы узнаете, как заранее подготовиться к такой проверке и устранить возможные риски. И почему именно тема дробления бизнеса наиболее опасна для предпринимателей в 2024 году.

Вебинар пройдет уже завтра, 23 мая в 11:00 мск!

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На вебинаре разберем:

Как налоговая проверяет дробление бизнеса.

Чего ожидать от заявленной амнистии по дроблению бизнеса.

Как не допустить ВНП.

Какие признаки дробления являются существенными, а какие лишь косвенными.

Спикер — Анастасия Опарина, старший партнер и руководитель налоговой практики ЮФ Дюков, Опарина и партнеры.

Ждем вас на вебинаре 23 мая в 11:00 мск!