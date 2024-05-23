В июне Центробанк может повысить ключевую ставку

Зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что регулятор рассмотрит сценарий с повышением ключевой ставки на следующем заседании в июне.

Ужесточение денежно-кредитной политики зависит от показателя инфляции в стране, которая уже продолжительное время держится на высоком уровне.

«Данные, которые поступили с момента последнего совета директоров, в том числе и данные по инфляционным ожиданиям, в целом усиливают аргументы в пользу того, чтобы степень жесткости денежно-кредитной политики поддерживать на высоком уровне в течение продолжительного времени», — сказал Заботкин.

В апреле совет директоров ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Ставка не менялась с декабря 2023 года.