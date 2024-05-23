Госдума упростит получение лицензии на производство и оборот алкоголя

Информацию о получателях лицензии будут проверять через электронную систему межведомственного взаимодействия, а выездная оценка будет нужна только когда документов недостаточно.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который сократит сроки и число документов для получения лицензии на производство и оборот алкоголя и спиртосодержащей продукции.

«Законопроект направлен на оптимизацию нормативного регулирования и автоматизацию разрешительной деятельности… В рамках выездной оценки будут проверяться только сведения, которые невозможно проверить на этапе документарной оценки», — сказано на сайте Минфина.

С 30 календарных до 20 рабочих дней сократится срок рассмотрения заявлений на получение лицензий.

Росалкогольтабакконтроль будет проверять информацию о производителе с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.