СЭЗ названа одним из наиболее эффективных механизмов господдержки

Заместитель министра строительства и ЖКХ Вадим Васильев заявил, что свободная экономическая зона стала одним из наиболее эффективных механизмов государственной поддержки, направленной на перезапуск реального сектора экономики ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Такое заявление сделал замминистра строительства и ЖКХ Вадим Васильев.

Привлечение новых инвесторов положительно сказывается на социально-экономическом развитии новых регионов — участники СЭЗ создадут порядка 9,7 тыс. новых рабочих мест.

По словам Марата Хуснуллина, инвестпроекты участников свободной экономической зоны увеличат валовый региональный продукт (ВРП) и помогут вывести их экономику из дотационных.

С момента создания в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны ее участниками стали 130 компаний. В общей сложности они направят порядка 59 млрд рублей на развитие своих инвестиционных проектов, в которых задействуют более 55 тысяч человек.

«Исторически эти четыре региона юга России имеют огромный промышленный потенциал. Сейчас в перечне участников СЭЗ есть средние и малые компании, оценившие особый режим благоприятствования бизнесу. Но все же в авангарде реестра – крупнейшие отраслеобразующие предприятия, способные внести значительный вклад в увеличение валового регионального продукта, что позволит вывести новые субъекты России из разряда дотационных. Кроме того, в ДНР и ЛНР ряд инвестпроектов в жилищном строительстве позволит сформировать рынок первичного жилья», – отметил вице-премьер.

Уполномоченным органом по регулированию СЭЗ определен Минстрой. Функции управляющей компании СЭЗ возложены на ППК «Фонд развития территорий».

Ранее мы писали, что в России создается новая свободная экономическая зона — Белгородской, Курской и Брянской областей.