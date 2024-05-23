Российский софт правительство продвигает уже в 14 странах, а будет в 35

Мишустин указал на необходимость развития института «цифровых атташе» для продвижения российского программного обеспечения и софта за рубеж.

По словам главы кабмина, сегодня в России создаются абсолютно конкурентоспособные передовые решения, и правительство формирует условия для их выхода на зарубежные рынки.

Работает служба «цифровых атташе» в иностранных государствах, которые:

оказывают поддержку отечественным ИТ-компаниям в экспортной деятельности,

помогают наладить коммуникацию с партнерами с учетом специфики территории пребывания,

консультируют по правовым нормам и особенностям государственного регулирования.

Такие специалисты работают уже в 14 странах, а всего планируется – в 35.

Глава правительства указал на необходимость развития института «цифровых атташе» с учетом анализа уже полученных результатов и «постановки амбициозных целей по продвижению отечественного софта за рубеж».