Центробанк: для бесплатных переводов самому себе не должно быть суточных лимитов

Кредитные организации не могут устанавливать ограничения на размер и количество бесплатных переводов самому себе без комиссий.

Банки не имеют права ограничивать размер или количество бесплатных денежных переводов между собственными счетами клиентов в разных банках. Важно, чтобы объем операций укладывался в рамки лимита — в 30 млн рублей.

Такие разъяснения направил Центробанк кредитным организациям.

«Человек имеет право перевести всю сумму или ее часть между своими счетами с применением любого доступного канала дистанционного банковского обслуживания — как по реквизитам счета, так и через Систему быстрых платежей. Исключения составляют переводы непосредственно в отделениях банков и операции с использованием карт», — сказано в телеграм-канале ЦБ.

Регулятор рекомендует в кратчайшие сроки обеспечить выполнение этих условий.

Недавно мы писали, что Сбер не соблюдает новые правила ЦБ. Клиенты могут перевести себе только 2 млн рублей в сутки.