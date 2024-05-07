Сбер не соблюдает новые правила ЦБ. Клиенты могут перевести себе только 2 млн рублей в сутки

Центробанк заявил, что по СБП размер одной операции не может превышать 1 млн рублей. При этом нельзя ограничивать число бесплатных переводов в сутки. Сбербанк не снял эти ограничения.

Сбербанк не отменил ограничение на число и размер денежных переводов в сутки. С 1 мая 2024 года вступил в силу закон, который позволяет клиентам банков отправлять на свой же счет до 30 млн рублей в месяц без комиссии.

«В "Сбербанк Онлайн" уже длительное время действует лимит на все типы операций, который может составлять в сумме 1 или 2 млн руб. в сутки. Данные меры направлены на соблюдение банком требований законодательства и являются элементом системы минимизации ряда рисков, в том числе риска мошенничества. Переводы свыше текущих лимитов клиент может совершить через другие каналы», — сказали РБК в Сбере.

Банк не отказался от максимального суточного лимита в размере 2 млн рублей. По биометрии клиенты могут отправить 1 млн и еще 1 через СБП по номеру счета. Как только лимит будет исчерпан, операции будут недоступны в течение 24 часов.

«За одну операцию в СБП можно перевести максимум 1 млн рублей. Но при необходимости можно сделать несколько операций. При этом не допускаются ограничения по количеству бесплатных переводов гражданина в сутки между своими счетами любым из доступных способов в пределах лимита в 30 млн рублей в месяц», — сообщили в Центробанке.

Остальные крупные банки не устанавливали суточные ограничения на переводы без комиссий. Например, у банка Тинькофф размер одной операции составляет 1 млн рублей, но в сутки можно совершить 30 переводов.

Суточный лимит ВТБ составляет 30 млн рублей. В Альфа-банке нет дневного и месячного лимита, но клиентам рекомендуют переводить больше 300 000 рублей несколькими операциями.