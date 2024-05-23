Ужесточили уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступления

Сегодня Совет Федерации одобрил изменения в УК, которые уточняют уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

Согласно принятому закону, виновному будет грозить лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Он вводит уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение нескольких — трех и более — преступлений небольшой или средней тяжести.

До принятия поправок наказание грозило только за вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой‑либо социальной группы.

Ранее мы сообщали, что МВД хочет ввести уголовную ответственность за передачу банковских карт незнакомцам.