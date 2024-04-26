💳 МВД хочет ввести уголовную ответственность за передачу банковских карт незнакомцам. Адвокат: это не способствует снижению количества преступлений

Ведомство уже подготовило законопроект, который позволит отправлять за решетку тех, кто помогает мошенникам выводить украденные деньги.

Министерство внутренних дел подготовило законопроект о введении уголовной ответственности за передачу банковских карт незнакомым лицам, а также за незаконный оборот «пластика».

«Мы в МВД разработали законодательную инициативу по дропам, законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за передачу банковских карт ранее незнакомым лицам и незаконный оборот и использование этих банковских карт», — сказал заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов.

Также он добавил, что в учебниках по криминологии не хватает информации о бесконтактных преступлениях и рекомендаций о том, как не стать жертвой кибермошенников.

Специально для «Клерка» комментирует Наталья Никольская, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Арбат»:

«В настоящее время профессиональные дропы (подставные лица) успешно привлекаются к ответственности по статьям 159, 172 и 187 УК РФ. Увеличение количества статей в Уголовном кодексе не способствует снижению количества преступлений. Этому способствует повышение качества и количества расследованных уголовных дел. А также просветительская работа среди населения и школьников. У МВД и банковской системы достаточно возможностей для борьбы с этим явлением. Уверена, что законодатели внимательно отнесутся к такой законодательной инициативе.»

Ранее мы писали, что для «профессиональных дропов» могут ввести свою уголовную ответственность.