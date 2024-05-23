Расширен перечень доходов, которые не могут быть взысканы по исполнительному документу

Принят закон о защите прав детей-инвалидов: он вводит запрет на списание получаемых ими пенсий при взыскании долгов с другого человека.

Совет Федерации ободрил правительственный закон, который защитит права детей-инвалидов, а также взрослых, признанных недееспособными. Он вносит поправки в закон «Об исполнительном производстве».

«Пенсии детей-инвалидов зачисляются на счета родителей, опекунов или попечителей и должны быть защищены от взысканий», — говорил ранее председатель ГД Вячеслав Володин.

Вводится запрет на списание получаемых ими пенсий при взыскании долгов с другого человека.

«Это может происходить в тех случаях, когда пенсия несовершеннолетних инвалидов и тех, кто признан недееспособным, поступает на счета их родителей, усыновителей или опекунов. Когда эти люди не могут расплатиться с долгами, пенсия инвалида оказывается незащищенной при проведении исполнительных процедур», — пояснял ранее председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Иммунитет от взыскания также распространили на социальные доплаты к пенсии по случаю потери кормильца.