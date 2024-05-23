Для участников боевых действий вводят очередное послабление

Депутаты приняли в первом чтении поправки, которые исключают из конкурсной массы при банкротстве денежные выплата участникам:
боевых действий;
операций, в том числе контртеррористических;
боевых заданий;
других задач по защите РФ.
«Выплаты бойцам СВО и другим участникам боевых действий должны быть защищены от списания по долгам. Недопустимо, чтобы средства, которые солдат или офицер получает, защищая нашу страну и граждан, включались в конкурсную массу и изымались при банкротстве. В настоящее время уже действует ряд исключений: нельзя забрать у человека единственное жилье, выплаты в размере прожиточного минимума, алименты и другое. Будет справедливо распространить эту норму на выплаты участникам СВО и других военных операций», —сказал председатель ГД Вячеслав Володин.
Ранее мы писали, что расширен перечень доходов, которые не могут быть взысканы по исполнительному документу.
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