Для участников боевых действий вводят очередное послабление

Депутаты приняли в первом чтении поправки, которые исключают из конкурсной массы при банкротстве денежные выплата участникам:

«Выплаты бойцам СВО и другим участникам боевых действий должны быть защищены от списания по долгам. Недопустимо, чтобы средства, которые солдат или офицер получает, защищая нашу страну и граждан, включались в конкурсную массу и изымались при банкротстве. В настоящее время уже действует ряд исключений: нельзя забрать у человека единственное жилье, выплаты в размере прожиточного минимума, алименты и другое. Будет справедливо распространить эту норму на выплаты участникам СВО и других военных операций», —сказал председатель ГД Вячеслав Володин.