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Пониженные ставки налога по УСН

Для пострадавшего от стихии бизнеса снизили ставки по УСН

На 2024 год для организаций и ИП из Оренбургской области установили льготные ставки по УСН: 1% на объекте «доходы» и 5% на объекте «доходы минус расходы».

Такая норма прописана в региональном законе от 24.04.2024 № 1122/460-VII-ОЗ.

Основные условия применения пониженных ставок УСН:

  • ведение деятельности на территории Оренбургской области;

  • юрлица и ИП должны быть включены в перечень пострадавших в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на территории Оренбургской области в результате весеннего паводка 2024 года.

Этот перечень утверждают региональные власти.

Применять пониженные ставки пострадавший бизнес на УСН будет в заявительном порядке.

Причем такие ставки действуют как для годового налога, так и для авансов.

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Пониженные ставки налога по УСН

Для пострадавшего от стихии бизнеса снизили ставки по УСН

На 2024 год для организаций и ИП из Оренбургской области установили льготные ставки по УСН: 1% на объекте «доходы» и 5% на объекте «доходы минус расходы».

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