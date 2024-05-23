Для пострадавшего от стихии бизнеса снизили ставки по УСН

Такая норма прописана в региональном законе от 24.04.2024 № 1122/460-VII-ОЗ.
Основные условия применения пониженных ставок УСН:
ведение деятельности на территории Оренбургской области;
юрлица и ИП должны быть включены в перечень пострадавших в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на территории Оренбургской области в результате весеннего паводка 2024 года.
Этот перечень утверждают региональные власти.
Применять пониженные ставки пострадавший бизнес на УСН будет в заявительном порядке.
Причем такие ставки действуют как для годового налога, так и для авансов.
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