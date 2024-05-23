ФАС создаст автоматическую систему определения картелей

Чтобы следить за 100% государственных закупок и выявлять ценовые сговоры, ФАС создаст ГИС «Антикартель».

Федеральная антимонопольная служба подготовила законопроект о создании государственной информационной системы «Антикартель», которая позволит автоматически вычислять ценовые сговоры на торгах.

ГИС будет мониторить возможные нарушения в процессе госзакупок государства по 44-ФЗ и госкомпаний по 223-ФЗ. Для подобных целей ФАС уже использует автоматизированную систему, которая может отслеживать только часть торгов.

Новую систему интегрируют с другими базами и информсистемами госорганов и компаний, что позволит проводить ежедневный анализ 100% закупок и оперативно получать информацию.

Сейчас доля картелей достигает 85-90% от общего числа дел, которые связаны с антиконкурентными сговорами.