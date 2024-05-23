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Кассовые операции

Как исправить ошибки в кассовых чеках и не получить штраф

В работе с кассой легко допустить ошибку. Но главное вовремя ее заметить и скорректировать, чтобы не попасть на штрафы.

Чаще всего в кассовых чеках встречаются следующие ошибки:

  • неправильно указана сумма;

  • неверно определили способ расчета — наличный или безналичный;

  • чек не учитывается в ФНС из-за технических сбоев;

  • не совпадает дата формирования чека и момент фактического прихода денег.

Если компания вовремя найдет ошибку в чеке, исправит ее и предоставит в ФНС все данные о нарушении, бизнес не оштрафуют по ст. 14.5 КоАП.

Чтобы исправить ошибку в фискальном документе, нужно сделать коррекцию. Например, сформировать чек коррекции или чек возврата. Подход будет зависеть от формата фискальных документов (ФФД), которые использует компания.

Версию ФФД можно узнать на сайте ОФД в личном кабинете оператора или же выгрузить таблицу со всеми кассами в Excel и обратить внимание на столбец «ФФД».

Внести исправления можно в любой момент, а не только в день, когда была допущена ошибка. Важно, чтобы она была исправлена до того, как ФНС увидит нестыковки.

Узнайте больше о том, как работать с кассами, чеками и ОФД в 2024 году. Приходите 6 июня в 11:00 на вебинар «Типичные ошибки по чекам и кассовым операциям. Как их исправить и избежать штрафов».

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