Как исправить ошибки в кассовых чеках и не получить штраф

В работе с кассой легко допустить ошибку. Но главное вовремя ее заметить и скорректировать, чтобы не попасть на штрафы.

Чаще всего в кассовых чеках встречаются следующие ошибки:

неправильно указана сумма;

неверно определили способ расчета — наличный или безналичный;

чек не учитывается в ФНС из-за технических сбоев;

не совпадает дата формирования чека и момент фактического прихода денег.

Если компания вовремя найдет ошибку в чеке, исправит ее и предоставит в ФНС все данные о нарушении, бизнес не оштрафуют по ст. 14.5 КоАП.

Чтобы исправить ошибку в фискальном документе, нужно сделать коррекцию. Например, сформировать чек коррекции или чек возврата. Подход будет зависеть от формата фискальных документов (ФФД), которые использует компания.

Версию ФФД можно узнать на сайте ОФД в личном кабинете оператора или же выгрузить таблицу со всеми кассами в Excel и обратить внимание на столбец «ФФД».

Внести исправления можно в любой момент, а не только в день, когда была допущена ошибка. Важно, чтобы она была исправлена до того, как ФНС увидит нестыковки.

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