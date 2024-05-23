Амнистию по дроблению бизнеса могут провести в течение 2025 года

Налоговую амнистию получат не все компании и ИП. От наказания не уйдут те, кто намеренно применял искусственное дробление с целью уклонения от уплаты налогов.

Совет Федерации считает правильным проводить налоговую амнистию за дробление бизнеса долгое время — например, в течение всего 2025 года.

Сенаторы считают, что не всем компаниями нужно давать возможность избежать наказания. Под амнистию не попадут те, кто сознательно применял «заранее выстроенные схемы жульничества». Об этом пишут «Ведомости».

Власти собираются сначала разграничить случаи вынужденного деления бизнеса на отдельные организации и намеренного уклонения от уплаты налогов. К последним отнесли известных блогеров, которые сознательно занимались искусственным дроблением.

Ранее мы писали, что власти предлагают бизнесу добровольно отказаться от дробления и вкладывать в инвестпроекты.