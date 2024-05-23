Амнистию по дроблению бизнеса могут провести в течение 2025 года

Совет Федерации считает правильным проводить налоговую амнистию за дробление бизнеса долгое время — например, в течение всего 2025 года.
Сенаторы считают, что не всем компаниями нужно давать возможность избежать наказания. Под амнистию не попадут те, кто сознательно применял «заранее выстроенные схемы жульничества». Об этом пишут «Ведомости».
Власти собираются сначала разграничить случаи вынужденного деления бизнеса на отдельные организации и намеренного уклонения от уплаты налогов. К последним отнесли известных блогеров, которые сознательно занимались искусственным дроблением.
Ранее мы писали, что власти предлагают бизнесу добровольно отказаться от дробления и вкладывать в инвестпроекты.
Комментарии5
Господи... жуть какая.
Кто это всё пишет? Они хоть что-то понимают в том, как устроен бизнес? Ох...
неужели ВСЕ поголовно всё подробили в крошку??? или мельче - в пыль????
Охота на блогеров
значит бывает ненамеренное дробление? а если намеренно применял естественное дробление? или ненамеренно применял искусственное дробление? какието логические нестыковки в тексте.
Когда не понимаешь сути проблемы, получаются нестыковки. Они все сами еще не знают, как выполнить поручение президента, которое они же ему на бумажку написали. Главное - показать рукой направление. А куда идти - это уже, судя по тому, что сегодня было на парламентских слушаниях, не так важно.