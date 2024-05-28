Власти предлагают бизнесу добровольно отказаться от дробления и вкладывать средства в инвестпроекты

Минфин поддержал предложение депутатов и бизнеса не повышать ставку НДС. В других странах пороги оборота для освобождения от НДС значительно ниже тех, которые применяют в России — 250 млн рублей в год.

«Необходимо проанализировать действующий у нас спецрежим для малого бизнеса и донастроить его таким образом, чтобы, с одной стороны, изменения не коснулись 95% предпринимателей, а с другой — компании, созданные для оптимизации налогообложения, должны платить справедливые налоги», — заявил Антон Силуанов.

Для этого Минфин предлагает расширить границы, при которых бизнес будет иметь право применять упрощенку и постепенно приближаться к ОСНО. Для налогоплательщиков, готовых работать в белую, будет предусмотрена налоговая амнистия. Важное условие ее получения — отказ от схемного дробления бизнеса.

«Налоговые изменения должны обеспечить предсказуемые условия для работы предпринимателей, для реализации ими долгосрочных инвестиционных проектов», — сказал глава Минфина.

Налоговый механизм поддержки инвестиций будет расширен, компании смогут получать инвестиционные вычеты, в том числе и на федеральном уровне. Особые условия получат в первую очередь высокотехнологичные проекты.

Также Минфин расширит механизм амортизационных отчислений в сфере высокотехнологичного оборудования и расходов на НИОКР. Коэффициент для проведения НИОКР при расчете расходов повысят с 1,5 до 2. Это значит, что компании будут платить налоги с меньшего размера налогооблагаемой прибыли.

«Поддержка в первую очередь будет оказана тем, кто не прячет прибыль в офшорах, направляет ее на расширение производства, инновации, вкладывает в социальную инфраструктуру», — объяснил Силуанов.

От использования оборотных налогов в инновационной деятельности Минфин планирует отказаться. К ним относятся курсовые экспортные пошлины, которые не учитывают финансовый результат бизнеса. Налогом на прибыль будет облагаться конечный результат работы, а не оборот компании.