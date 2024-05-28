На УСН при покупке ОС в кредит расходы можно учесть сразу

Если ИП на УСН с объектом доходы минус расходы приобрел автомобиль на кредитные средства, эти затраты можно учесть текущим годом, а не по мере погашения.

Реальная ситуация: ИП на УСН с объектом доходы минус расходы занимается торговлей на маркетплейсах. Иногда самостоятельно доставляет товар. ИП купил автомобиль в кредит. В договоре он указан без статуса ИП. В 1 квартале 2024 ИП оплатил часть авто продавцу, а остальную погасила кредитная организация также в 1 квартале.

Затраты на приобретение основного средства на УСН «доходы-расходы» учитывают в расходах в течение 1 года при выполнении условий по НК:

Расходы оплачены (если неполностью, признать можно только оплаченную часть);. ОС введено в эксплуатацию;. ОС используется в предпринимательской деятельности по УСН. Расходы экономически обоснованы и направлены на получение дохода.

Если авто оплачено продавцу в полной сумме, задолженности по оплате ОС нет, есть только задолженность по кредитным обязательствам перед банком. Следовательно, вся стоимость автомобиля должна быть включена в расходы текущим годом — ст. 346.16 НК. Дробить ее не нужно по мере погашения перед кредитной организацией основной суммы долга.

Чтобы программа приняла в расходы УСН до конца 2024 года:

Сначала надо отразить получение кредитных средств от банка документом «поступление на расчетный счет». Он формирует проводку Дт 51 Кт 66 (67) — в зависимости от вида кредитного договора. Затем должно быть проведено списание денежных средств поставщику авто проводкой Дт 60 Кт 51 — если оплата с расчетного счета. Если же ее произвел банк, минуя расчетный счет, проводка Дт 60 Кт 66 (67). Начисляют проценты по кредиту проводкой Дт 91/2 Кт 66 (67), а оплату процентов проводкой Дт 66 (67) Кт 51.

Потом необходимо оформить приобретение и принятие к учету ОС.

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