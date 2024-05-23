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НДФЛ

Сразу после выходных нужно успеть отчитаться по НДФЛ и взносам

27 мая, понедельник, это крайний срок представления в налоговый орган уведомления на единый налоговый платеж (ЕНП) по НДФЛ за май и страховым взносам за апрель.

До 27 мая включительно организации и ИП с сотрудниками должны подать в ИФНС уведомление о суммах страховых взносов за апрель и удержанном НДФЛ за период с 01.05.2024 по 22.05.2024 с зарплаты и иных выплат работникам (полный календарь налогоплательщика на 2024 год смотрите здесь).

Также до 27.05.2024 нужно сдать персонифицированные сведения о физлицах за апрель.

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