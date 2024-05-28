Какими документами можно подтвердить продажи на маркетплейсах

Маркетплейсы самостоятельно формируют и отправляют селлерам документы, которые должны быть отражены в бухгалтерском учете продавца.

Маркетплейсы переводят деньги селлерам за отчетный период, вместе с ними отправляют отчет о проданных товарах, комиссии и доходе от продаж. Эти сведения продавец отражает в своем бухгалтерском учете.

Продажи на маркетплейсах проходят по следующей схеме:

Продавец в личном кабинете формирует накладную для поставки товара на склад. Маркетплейс проверяет документы, груз, оформляет акт приемки, который присылают поставщику. Акт поставки селлер проводит в учете проводкой Дт 45 – Кт 41, 43, указывая сумму фактической себестоимости товара. Площадка продает товар, удерживает собственную комиссию и переводит оставшиеся средства селлеру.

Маркетплейсы часто меняют оферту, и селлер должен отслеживать эти изменения, чтобы не терять деньги при работе с платформой.

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