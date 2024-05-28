Глава ТПП: от совершенствования налоговой системы должен выиграть честный бизнес

Представители бизнес-сообщества сформулировали свои предложения и замечания по совершенствованию налоговой системы.

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин заявил, что от совершенствования налоговой системы должен выиграть бизнес, который работает честно — вкладывается в новые технологии, цифровизацию, роботизацию, увеличивает зарплаты сотрудникам.

Во время парламентских слушаний по совершенствованию налогового законодательства представители бизнес-сообщества попросили уйти от разовых и временных мер поддержки, которые применялись в кризисные периоды — нужно использовать стандартные и стабильные конструкции.

«Мы поддерживаем намерение Правительства уйти, например, от курсовых экспортных пошлин и переместиться на регулирование этих вопросов через НДПИ, в том числе НДПИ, привязанные к доходности компаний», — сказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Президент «Опоры России» Александр Калинин порекомендовал дать малому и среднему бизнесу время, чтобы успеть подготовиться к будущим изменениям законодательства. Кроме того, он поддержал предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина оставлять в регионах и муниципалитетах больше средств от налоговых поступлений.