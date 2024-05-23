⚡️ Итоги дня: мошенники покупают неактивные номера и получают доступ к Госуслугам, в Китае создали смартфон, который не боится кипятка

В Антарктиде откололся огромный айсберг размером с остров Уайт или половину Сингапура. Отделение айсберга А-83 стало третьим значительным отколом айсберга в этом регионе за последние 4 года.

Китайская компания AGM выпустила смартфон, который не боится погружения в кипяток. Производитель гарантирует выносливость аппарата и готов бесплатно заменить купленный девайс, если пользователь все же умудрится его «убить».

Forbes насчитал в России 360 потенциальных долларовых миллиардеров.

Мошенники научились получать доступ к Госуслугам через старые сим-карты. Они покупают неактивные номера и пытаются восстановить пароль к аккаунтам через смс.

Telegram вводит внутреннюю валюту Stars для оплаты в ботах и приложениях. Купить внутреннюю валюту Stars можно будет через встроенные платежные сервисы в Apple Store и Google Play.

Средняя сумма потребительского кредита за год увеличилась на 25%. Если в 2023-м размер среднего займа составлял 510 000 рублей, то по итогам первых трех месяцев нынешнего года он увеличился до 640 000 рублей.

18-летний сын Рамзана Кадырова стал президентом футбольного клуба «Ахмат».