В Совете Федерации предложили отменить НДС для производителей стройматериалов и мебели

К эксперименту с освобождением от НДС планируют подключить компании и ИП, которые занимаются производством мебели и стройматериалов. Пока что такая льгота есть у предприятий общепита.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил отказаться от НДС с предприятий и ИП, которые производят строительные материалы и мебель.

Сейчас от НДС освобождены предприятия общественного питания с годовой выручкой до 2 млрд рублей. Эксперимент проходит с 2022 года.

«Темп роста платежей в бюджетную систему РФ в 2022 году по отношению к 2021 году по организациям из списка эксперимента составил 13% и по налогоплательщикам, применившим льготы для общепита, составил 16%», — говорится в письме Кутепова.

Подобных показателей планируют добиться и в сфере производства мебели и строительных материалов.