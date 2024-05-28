Банки будут напрямую взаимодействовать с ФНС

ФНС будет без участия ЦБ присылать банкам запрос на блокировку операций по счетам клиентов.

На сайте Центробанка появился проект указания регулятора, согласно которому ФНС сможет в электронном виде присылать банкам информацию для приостановления операций по счетам.

В документе определен порядок установления даты и времени получения банком решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика и переводов его электронных денежных средств в электронной форме.

«Проект указания разработан в целях оптимизации взаимодействия банков и налоговых органов, а именно перевод банков и налоговых органов на прямое взаимодействие без использования инфраструктуры Банка России», — сказано в пояснительной записке.

Документы подпишут усиленной квалифицированной электронной подписью, а обмен информацией будет проходить через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Указ ЦБ вступит в силу с 1 января 2026 года.