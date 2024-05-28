У бизнеса будет больше оснований для пересмотра решений ФАС

В Госдуму внесли законопроект, который расширит список обстоятельств для пересмотра предписаний Федеральной антимонопольной службы.

К существенным обстоятельствам для пересмотра решений относятся:

изменение продуктовых или географических границ товарного рынка;

изменение состава продавцов или покупателей;

утрата хозяйствующим субъектом доминирующего положения;

несоответствие установленного в предписании порядка формирования цены на товар, предусматривающего использование биржевых и внебиржевых индикаторов цен, установленных на мировых рынках аналогичного товара, общим условиям обращения товара на товарном рынке.

«Также предлагается установить возможность продления срока рассмотрения заявления о пересмотре предписания антимонопольным органом до двух месяцев в связи с необходимостью его дополнительного рассмотрения, а также получения дополнительной информации для принятия решения о пересмотре предписания», — сказано в пояснительной записке.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Он будет действовать на предписания ФАС, которые были выданы до его вступления в силу.